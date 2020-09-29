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АвтоМир / Дороги

Владимир Папорт назвал улицы, где полностью запретят парковку на проезжей части

01.10.2020 17:36|ПсковКомментариев: 2

Начальник ГИБДД УМВД по городу Пскову Владимир Папорт на пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей 1 октября назвал улицы, где будет полностью запрещена парковка на проезжей части вслед за Октябрьским и Рижским проспектом.

Следующими, по его словам, станут две улицы на Запсковье. «Когда мы проведем реконструкцию улицы Труда с уширением до четырех полос, она перейдет в ранг полноценной магистральной улицы», - сказал Владимир Папорт.

Кроме того, после окончания реконструкции улицы Леона Поземского будет запрещена стоянка на этой улице. «Все остальное фактически уже закрыто», - сказал Владимир Папорт.

Теги: #ГИБДД #улица Труда #улица Поземского
Источник: Псковская Лента Новостей
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