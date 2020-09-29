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В администрации Пскова рассказали об объемах гарантийного ремонта дорог

На 54 объектах благоустройства города Пскова выполнен гарантийный ремонт. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ со ссылкой на заместителя главы администрации города Елену Жгут.

Уборку улично-дорожной сети в текущем году осуществляют два подрядчика -ООО «СитиИнвестГрупп» следит за порядком на Завеличье и Запсковье, ГБУ «Псковавтодор» - в центре города. «Конечно, проблемы есть, выполненные работы принимаются каждый день. Те работы, которые выполнены некачественно - не принимаются и не оплачиваются. Здесь нам помогает контрольное управление, их проверки тоже дисциплинируют подрядчиков», - отметила Елена Жгут.

Также она рассказала о том, как подрядчики выполняют гарантийные работы на объектах благоустройства. «Гарантийный ремонт по дорогам в текущем году был выполнен на 54 объектах. В случае невыполнения гарантийных обязательств с подрядчиками ведется претензионная работа. Данная работа ведется не только в рамках гарантийных обязательств, но и рамках исполнения муниципальных контрактов. В текущем году от претензионной работы поступило около 1 миллиона рублей», - поделилась замглавы администрации.