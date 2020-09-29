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Три площади и два проспекта отремонтируют в Пскове в 2021 году

В 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать площадь Победы, Октябрьский проспект (от улицы Свердлова до Октябрьской площади), Октябрьскую площадь, площадь Ленина, Рижский проспект (от улицы Юбилейной до Балтийской) в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Кроме того, будет продолжена работа в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Запланирован ремонт 5 дворов и 2 общественных территорий, а также будет разработана проектно-сметная документация на благоустройство парка им. Ю. Гагарина.

В этом году в Пскове выполнен ремонт 9 дворов, благоустраиваются парки на улицах Технической и Энтузиастов, отремонтировано 60 междворовых проездов на сумму 109,5 млн рублей.

Как сообщила заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут, большой объем финансирования, выделенный Пскову в текущем году, является существенной нагрузкой и для заказчиков, и для подрядчиков. В целом динамика положительная, основная часть работ в стадии завершения, добавила она.