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Около 6 км дороги Родина – Наволок обновят благодаря нацпроекту

Около 6 км дороги Родина – Наволок в Псковском районе обновят благодаря нацпроекту. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Управление автомобильных дорог Псковской области (ГБУ ПО «Псковавтодор») заключило контракт с ООО «ДорСтройСервис» на ремонт участка автомобильной дороги Родина – Наволок в Псковском районе. Объект включен в план национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» этого года благодаря дополнительным средствам, которые регион получил из федерального бюджета.

Всего будет приведено в порядок 5,9 км трассы между деревнями Заровенье и Наволок. На подготовительном этапе подрядчик проведет устройство водоотводных канав, планировку откосов и дна кюветов и канав, расчистит полосу отвода от кустарника, спилит деревья, срежет изношенное покрытие дороги. Затем дорожники займутся восстановлением виражей и укрепленных асфальтобетонной смесью обочин.

В рамках ремонта существующего асфальтобетонного покрытия будет уложен выравнивающий слой из асфальтобетона на граните, геосетка и верхний слой из асфальтобетонной смеси на габбро-диабазе. Просадки на обочине устранят автогрейдером, а затем укрепят песчано-гравийно-щебеночной смесью, прибровочную часть обочины засеют травой. Также отремонтируют примыкания и съезды, водопропускные трубы, автобусные остановки и посадочные площадки. Разметку нанесут термопластиком.

Стоимость работ оценивается в более чем 63 млн рублей. Ремонт должен завершиться до 17 декабря.

Автодорога Родина – Наволок относится к V технической категории, имеет две полосы движения. Ширина земляного полотна составляет от 10 до 12 метров, ширина проезжей части – 6 метров, обочин – от 2 до 4 метров.