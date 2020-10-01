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Авторы проектов новых развязок в Пскове займутся Ольгинским мостом и улицей Полковой

ООО «Стройдормост проект» разработает два проекта реконструкции дорог Пскова. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, организация выиграла торги по разработке проектной документации на капитальный ремонт улиц Полковой, Нововойсковой, Войсковой и Красноармейской набережной (1 очередь) и переулков, проездов и улиц, примыкающих к ним (2 очередь).

Цена контракта составляет 10,8 млн рублей. Также «Стройдормост проект» разработает проект реконструкции Ольгинского моста стоимостью 41,5 млн рублей.

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Компания работает в Пскове, директор - Елена Трошкова. Ранее ООО «СтройДорМост Проект» подготовило проекты реконструкции улицы Леона Поземского, перекрестка Инженерной и Индустриальной.