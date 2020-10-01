АвтоМир / Дороги

В Пскове работы на разделительной полосе Чудской собирают пробку

В Пскове работы на разделительной полосе улицы Чудской собирают пробку. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, занята левая полоса при движении к улице Леона Поземского. Для движения свободна только одна полоса.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении городского хозяйства, ООО «СМУ-17» в рамках муниципального контракта ведет работы на улице Чудской по удалению излишнего напластования грунта с обочин. Аналогичные работы будут выполнены еще на нескольких улицах.

Как сообщалось ранее, в августе администрация Пскова заключила контракт с ООО «Строительно-монтажное управление-17» на создание устойчивого дернового покрытия на разделительной полосе вдоль автомобильных дорог. Стоимость контракта - 20 млн 165 тыс. 365 рублей.

Работы проводятся по 18 адресам:

1. площадь Героев-десантников (128-й Стрелковой Дивизии)

2. Крестовское шоссе

3. Кузнецкая (от Кузнецкого моста до улицы Ипподромной)

4. Металлистов

5. Советской Армии (до улицы Железнодорожной)

6. Леона Поземского

7. Труда, в том числе разделительная полоса

8. Чудская, в том числе разделительная полоса

9. Коммунальная

10. Кузбасской Дивизии (от Юбилейной до круга)

11. Звездная

12. Новоселов

13. проспект Энтузиастов, в том числе развязка Труда - Энтузиастов

14. Максима Горького

15. Юбилейная (от Рижского проспекта до моста Александра Невского)

16. Розы Люксембург

17. Красноармейская

18. Западная

Срок завершения работ – 1 ноября 2020 года.