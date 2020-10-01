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В Красногородске планируют обустроить новый тротуар длиной 1,35 км

В Красногородске заказали проект капитального ремонта автодороги Красногородск - Залужье. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, основная цель проекта - устройство недостающего искусственного освещения и тротуаров.

Начальная цена - 2 млн 536 тыс. 453,00 рубля.

Протяженность проектируемых тротуаров составит 1,35 км. Ширина тротуаров - не более 2,25 м.

Необходимость освещения автомобильной дороги, необходимость ограждения предстоит уточнить проектной документацией.

Подрядчику предстоит проработать вопрос о передаче электрических мощностей существующих линий наружного освещения, на баланс ГБУ ПО «Псковавтодор».

Аукцион проведут 14 октября.