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Центр Пскова перестанут перекрывать на время проведения сельхозярмарок

Псков перестанут перекрывать на время проведения масштабных сельскохозяйственных ярмарок. Как заявил Михаил Ведерников в своем Instagram, в перспективе все подобные мероприятия перенесут на новую площадку. Об этом сообщил «МК в Пскове».

«Скоро будет построен новый большой современный рынок, и все ярмарки будут проходить там», - анонсировал глава региона.

Участники областной сельхозярмарки, которая состоялась в Пскове 3 октября, поблагодарили в комментариях в соцсети за предоставленную возможность поторговать и запастись продуктами. Кроме того, по мнению комментаторов, масочный режим на ярмарке соблюдали почти все.

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Ярмарка собрала несколько тысяч человек.

Напомним, в субботу, 3 октября на время проведения ярмарки был перекрыт центр Пскова. Кроме того, одновременно действовали ограничения из-за проведения ралли.