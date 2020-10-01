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АвтоМир / Дороги

Парковочная площадка появилась на Рижском проспекте, 51 в Пскове

05.10.2020 16:30|ПсковКомментариев: 1

Парковочная площадка появилась у дома №51 по Рижскому проспекту. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ. 

Ремонт данной дворовой территории осуществляется в рамках программы «Формирование современной городской среды». Здесь уже появилось асфальтовое покрытие между 1, 2 и 4, 5 подъездами, установлен бордюрный камень, оборудована первая парковочная площадка и начата работа по благоустройству второй.

«В феврале этого года депутат по нашему округу №8 Елена Полонская организовала собрание с жильцами, мы собирали подписи и составляли протокол для подачи заявки на ремонт нашей дворовой территории. И вот мы дождались обещанного результата - рабочие трудятся допоздна, наш двор преображается с каждым днем, очень ждем окончания ремонта», - поделилась жительница дома №51 по Рижскому проспекту Людмила Мизгирева.

Кроме того, в настоящее время ремонтируется дворовая территория по улице Юбилейной, 73 А. Там уже полностью заменено асфальтовое покрытие, созданы клумбы, подсыпан грунт, засеяна трава на зеленой зоне, установлены водосточные желоба, расширена проезжая часть. Спилены аварийные деревья. В скором времени будут установлены малые архитектурные формы и оборудована ливневая канализация.

«Дому 32 года, ремонта за это время не было ни разу, но благодаря нашему депутату все сдвинулось с "мертвой точки". Мы с 2012 года систематически занимались вопросом ремонта нашего двора, и каждый раз нам только обещали. В 2017 году к нам приехала Елена Полонская, провела собрание с жильцами, рассказала про программу. После чего мы собрали пакет документов и подали заявку на ремонт, и вот наконец-то наш двор привели в порядок. Большое спасибо главе города и рабочим, которые все время советовались с нами и работали до самых сумерек. Молодцы!» - рассказала жительница дома № 73 А по улице Юбилейной Светлана Меренкова.

Напомним, в этом году в Пскове выполнен ремонт 9 дворов, благоустраиваются парки на улицах Технической и Энтузиастов, отремонтировано 60 междворовых проездов на сумму 109,5 млн рублей. 

Теги: #ремонт дорог #псков #ОМСУ
Источник: Псковская Лента Новостей
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