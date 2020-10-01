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Участок улицы Ижорского батальона отремонтируют в Пскове до 30 ноября

Управление городского хозяйства администрации города Пскова заключило контракт с ООО «СпецТрансСервис» на ремонт участка улицы Ижорского батальона в Пскове. Это дополнительный объект национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который вошел в план текущего года благодаря федеральным средствам, выделенным региону на реализацию нацпроекта, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Подрядная организация отремонтирует до 30 ноября участок протяженностью 552 метра от улицы Леона Поземского до улицы Чудской. Стоимость работ оценивается в 11,3 млн рублей. На эти средства подрядчик отфрезерует существующее покрытие проезжей части на глубину до 9 см, разберет старый и установит новый бортовой камень, выполнит устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия из асфальтобетонной смеси. Кроме того, контракт предусматривает ремонт тротуара, замену люков колодцев и плит перекрытий, укрепление обочин из асфальтогранулята с добавлением щебня, восстановление зеленой зоны и нанесение горизонтальной дорожной разметки термопластиком со светоотражающими шариками.

Гарантийный срок устранения подрядчиком дефектов выполненных работ составит на верхний слой покрытия и тротуары - 4 года, бортовой камень - 2 года, разметку из термопластика - 1 год.

В перечень дополнительных объектов по нацпроекту в Пскове также вошли участок улицы Инженерной (от улицы Алтаева до улицы Труда без дублера), отрезок улицы Кузнецкой (от площади Победы до площади Героев-Десантников) и площадь Героев-Десантников.

Ранее на средства «дорожного» нацпроекта в областном центре были отремонтированы дорога на кладбище Орлецы, улицы Черняховского и Боровая в микрорайоне «Псковкирпич», улица Гагарина, Объездная дорога под виадуком, Рижский проспект (от площади Ленина до улицы Юбилейной, исключая Ольгинский мост), улица Инженерная от Инженерного моста до дома №4. До 30 ноября также должна быть завершена реконструкция двух перекрестков: улиц Яна Фабрициуса и Гражданской и улиц Индустриальной и Инженерной.