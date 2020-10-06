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В гордуме пообещали максимально учесть интересы псковичей при реконструкции улицы Кузбасской Дивизии

Депутат Псковской городской Думы Любовь Николаева (округ №10) оценила эффективность проведения дворовых встреч по обсуждению реконструкции улицы Кузбасской Дивизии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, совместно с главой города Еленой Полонской она активно проводит встречи с жителями домов, чьи территории попадают под первую очередь реконструкции улицы.

«Особенно активное участие приняли жители дома по улице Западной, 13. Они обратились с письмом в администрацию, а также в городскую Думу, опасаясь, что при реконструкции улицы Западной будут вырублены те зеленые насаждения, которые сейчас произрастают вдоль реконструируемых улиц. Мы предварительно проконсультировались и с администрацией, и с авторами проекта, убедились в том, что ремонт проезжей части улицы Западной будет проводиться в тех границах, которые есть сейчас. Ни одно зеленое насаждение не пострадает», - заверила Любовь Николаева.

Также депутат отметила, что у горожан возникают и другие спорные вопросы. Например, жители Западной, 13 не принимают пункт проекта о создании парковочных карманов. В свою очередь власти города пообещали еще раз встретиться с проектировщиками и попробовать этот карман убрать и перенести его ближе к остановке.

Большим плюсом реконструкции, по словам Любови Николаевой, станет автобусное движение по улице Западной и Кузбасской Дивизии. Остановочный комплекс при этом будет находиться напротив школы. Дети смогут добираться до школы на автобусе, и родителям не нужно будет отвозить их на машинах.

Многие не соглашались с односторонним движением на реконструируемом участке. Однако в результате обсуждения люди убедились, что при установке современных светофоров на двух сторонах улицы Западной движение будет упорядоченное, пробок станет меньше.

Депутат выразила надежду, что граждане будут также активно принимать участие в обсуждениях на стадии воплощения проекта. «Можно вносить мелкие поправки уже в ходе реализации проекта. Мы приблизимся к тому, чтобы максимально учесть интересы всех граждан», - подвела итог депутат.

Первоначальный вариант проекта был спланирован в 2016 году. По неизвестным причинам он не был представлен на обсуждение общественности и только сейчас стал активно обсуждаться на общедомовых собраниях, отметили в пресс-службе.