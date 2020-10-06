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В Пскове ремонтируют проезд на улице Алтаева

В Пскове идет ремонт межквартального проезда по улице Алтаева, 8-22 и вдоль дома по улице Инженерной, 76.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, к настоящему времени установлен бордюрный камень и произведена подсыпка щебнем. По просьбам жителей близлежащих многоквартирных домов в некоторых местах произведено понижение бордюрного камня. Срок окончания работ по контракту - 15 октября.

В рамках контракта в этом году будет разработана проектно-сметная документация по вопросу полной замены освещения у детского клуба единоборств и отремонтирован подъезд к нему. Кроме того, в скором времени на территории клуба будет установлена воркаут-площадка.