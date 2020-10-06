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Дорогу Псков - Паклино отремонтируют до 15 декабря

До 15 декабря будет выполнен ремонт автомобильной дороги Псков - Паклино в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Соответствующий контракт подписали заказчик работ - Управление автомобильных дорог Псковской области (ГБУ ПО «Псковавтодор») и победитель электронных торгов - ООО «Дорожное строительное монтажное управление». Ремонт будет выполнен на дополнительные средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Деньги выделены из федерального бюджета в объеме около 35 млн рублей.

Контракт предусматривает комплекс работ на участке протяженностью около 3,4 км. Подрядная организация займется устройством водоотводных канав, планировкой откосов и дна кюветов, валкой деревьев, корчевкой пней, расчисткой полосы отвода от кустарника. Затем дорожники восстановят виражи и укрепленные асфальтобетонной смесью обочины.

Ремонт существующего асфальтобетонного покрытия предполагает устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси на граните, укладку геосетки, устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси на габбро-диабазе. В ведомость работ также включено укрепление обочин песчано-гравийно-щебеночной смесью, засев прибровочной части обочин травой, ремонт пересечений, примыканий и съездов, водопропускных труб, тротуара, автобусных остановок, замена барьерного ограждения и нанесение дорожной разметки.

Гарантийный срок устранения подрядчиком дефектов на верхний слой покрытия составляет 4 года, на обочины, откосы и бортовой камень – 2 года.

Автомобильная дорога Псков – Паклино относится к V технической категории, имеет две полосы движения с капитальным покрытием. Ширина земляного полотна составляет от 10 до 12 метров, проезжей части – 6 метров, ширина обочин – от 1,5 до 2,4 метров.