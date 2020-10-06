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Псковичка поблагодарила власти города за ремонт стратегически важного проезда

Псковичка Александра Котова поблагодарила власти города за долгожданный ремонт проезда по улице Алтаева, 8-22 и вдоль дома по улице Инженерной, 76, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова.

«Наконец мы дождались важного события в нашем микрорайоне. На протяжении 30 лет эту дорогу ни разу не ремонтировали капитально - только была подсыпка щебнем. Сейчас мы все радуемся, что и до нас очередь дошла», - выразила благодарность жительница дома №8 по улице Алтаева.

Псковичка надеется, что дорога станет удобной для жителей города, так как она стратегически важная. «Через нее псковичи проходят к социальным объектам: поликлиника, детский сад. Кроме того, район у нас спальный, много пожилых граждан. Теперь им не нужно будет обходить ямы и преодолевать преграды, чтобы добраться до дома. Будем надеяться, что в скором времени наш округ преобразится», - отметила Александра Котова.