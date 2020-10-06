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Возможность ремонта «адской» дороги до Силово-Медведово рассмотрят в 2021 году

Возможность проведения работ по ремонту проезжей части от кольца по улице Труда до поселка Силово-Медведово в Пскове будет рассмотрена в 2021 году в случае выделения финансирования. Об этом сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков, отвечая на обращение на сайте губернатора Псковской области.

«В настоящее время бюджетные средства, предназначенные для ремонта улично-дорожной сети города Пскова в 2020 году распределены, выполнение работ по ремонту дороги от кольца по улице Труда до п. Силово-Медведово в 2020 году не представляется возможным», - написал Александр Братчиков.

23 сентября на сайте губернаторы было опубликовано обращение Александра Ануфриева с жалобой на «адский участок дороги до деревни Силово-Медведово». От имени всех жителей деревни Силово-Медведово он просит заасфальтировать дорогу от кольца по улице Труда до деревни. Участок примерно 260 метров покрыт гравием, который автомобили за сезон перемололи в пыль.

По словам автора обращения, дорога для пешеходов «становится адской полосой препятствий». Автомобили развивают приличную скорость, щебенка из-под колес иногда попадает в людей. Проезжающие автомобили в сухую погоду поднимают в воздух тучи пыли, заставляя дышать ею несчастных пешеходов. Жители деревни просят сделать нормальную дорогу с тротуаром, по которой можно было бы спокойно и безопасно ходить. В самой деревне дорога заасфальтирована.