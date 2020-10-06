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Общественники контролируют качество ремонтных работ в великолукских дворах

В Великих Луках продолжается реализация муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Великие Луки», в рамках которой ремонтируются улицы, дороги, приводятся в порядок въезды во дворы и сами дворовые территории, в том числе и на округе №6. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», специалисты МУП «ДСУ» начали работы по ремонту дворовой территории домов 26 и 28 по улице Зверева в городе Великие Луки. На первом этапе специалисты выполнили демонтаж бордюрного камня и старого асфальтового покрытия. Работала тяжелая техника.

Пройдет немного времени и двор этих двух многоквартирных домов преобразится: будет уложено новое асфальтовое покрытие, ямы и выбоины уйдут в прошлое, а новый бордюрный камень четко отделит проезжую часть от тротуаров для безопасности жильцов.

«Благоустройство городских территорий и создание комфортной городской среды – в числе приоритетов городской власти и местного отделения партии. Ежегодно фракция «Единая Россия» в Великолукской городской Думе поддерживает выделение из муниципального бюджета значительных средств, которые направляются на ремонт улиц, дорог, дворов. Активное содействие в вопросах благоустройства оказывают Общественные советники Главы города»,- сообщил секретарь Великолукского городского отделения «Единой России», заместитель главы города Великие Луки Сергей Гусев.

«Асфальтовое покрытие во дворе дома по улице Зверева 26, 28 требовало ремонта. Как к депутату по округу №6, в который входит данный двор, с соответствующими обращениями ко мне обращались избиратели. В текущем году данный двор был включен в муниципальную программу, что позволит привести его в порядок и обеспечить комфортные условия и для пешеходов, и для владельцев автомобилей», – отметил Сергей Гусев.

В сентябре на улице Энгельса, 17 появился современный многофункциональный детский игровой комплекс, который уже стал точкой притяжения детей самых разных возрастов всего микрорайона. Вокруг комплекса по просьбам жителей обустроено освещение. Пять подобных площадок будут установлены в разных микрорайонах города по инициативе главы города Николая Козловского.

Кроме того, на округе №6 идет ремонт двора домов №26/12 и №28 по проспекту Ленина.