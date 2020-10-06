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Опоры будущего моста через реку Ашевка возводят в Бежаницком районе

На автомобильной дороге Успенское - Сопрыгино в Бежаницком районе идет реконструкция моста через реку Ашевка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Возводит опоры будущего моста ООО «Автомобильные дороги Пскова». На всех четырех опорах выполнили устройство двухрядного свайного фундамента. Забетонировали монолитный железобетонный ростверк опор №3 и 4. На опоре №1 выполнили работы по устройству арматурного каркаса ростверка. На опоре №3 идет устройство арматурного каркаса стоек тела опоры.

Новый железобетонный мост будет трехпролетным. Его строят на месте старой переправы, смытой в 2013 году дождевым паводком. Полная длина сооружения составит около 50 м. Мостовое полотно будет иметь две полосы движения и два прохода для пешеходов с перильным и барьерным ограждением. Также будут сделаны лестничные сходы (по одному с каждой стороны) и съезд с дороги Успенское - Сопрыгино.

Всего реконструируют 336 метров дорожного полотна (автомобильная дорога с мостом). Заказчиком работ выступило Управление автомобильных дорог Псковской области (ГБУ ПО «Псковавтодор»). Средства на реконструкцию в объеме более 70 млн рублей выделили из областного бюджета. Работы планируют завершить до 31 августа 2021 года.