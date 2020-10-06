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Новая разметка на улице Рокоссовского в Пскове опять запретила повороты налево

Жители улицы Рокоссовского и микрорайона «Рижский» в Пскове жалуются на новую разметку. Обращение по этому поводу размещено 7 октября на сайте губернатора Псковской области.

Сегодня ночью была нанесена разметка на улице Рокоссовского. «Профильной организацией были упущены разделительные полосы для поворота налево и проезда во дворы домов Рижский, 73, и Рокоссовского, 10, при движении от Рижского проспекта в сторону улицы Коммунальной», - сообщил автор обращения.

«Данное нанесение разметки было предсказуемым, с отсутствием здравого смысла, так как многие водители уже столкнулись с таким отношением к себе и видели это на улице Коммунальной около городской больницы, на Рокоссовского, от Коммунальной до Байкова, и других улицах города», - говорится в обращении.

Пскович просит губернатора принять меры, чтобы на указанном участке была нанесена «нормальная» разметка.

Напомним, в настоящее время идет ремонт участка улицы Рокоссовского на участке от Гаражного проезда до улицы Коммунальной.

В июне 2020 года в Пскове появилась новая разметка, запретившая повороты налево в ряде мест. После волны недовольства губернатор Михаил Ведерников признал досадной ошибкой неправильную дорожную разметку на некоторых улицах города. Городские власти скорректировали разметку на ряде улиц. Было решено, что повороты налево во дворы сохранятся, а повороты из дворов будут возможны только направо.

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Разметка в Пскове наносится на основании проектов организации дорожного движения. Все изменения должны быть санкционированы комиссией по безопасности дорожного движения при администрации города.