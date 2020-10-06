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Нового подрядчика для ремонта автодороги Череха - «Весна-80» определят 15 октября

15 октября выберут нового подрядчика для ремонта автодороги Череха - Высоцкое - с/т «Весна-80» на участке км 0+000 - км 4+365 в Псковском районе. Об этом сообщается в документах на сайте госзакупок.

Основная задача - устранить дефекты и восстановить элементы автомобильной дороги, без затрагивания конструктивных и других характеристик надежности и безопасности в пределах установленных допустимых значений, технических класса и категорий дорог.

Завершить ремонт планируется до 22 декабря. Начальная цена контракта - 45 млн 209 тыс. 963,34 рубля.

Напомним, компания ООО «Меридиан» не выполнила три контракта на ремонт участков автомобильных дорог Череха - Высоцкое - с/т «Весна-80», Порхов - Успенье и Порхов - Дно.

На дороге Череха - Высоцкое - с/т «Весна-80» подрядчик должен был закончить ремонт 3 августа, а на двух других объектах - 25 августа. Однако он не выполнил свои обязательства в указанные сроки и нарушил условия договора. В связи с чем контракты с компанией были расторгнуты в одностороннем порядке с применением штрафных санкций.

ООО «Меридиан» внесено в реестр недобросовестных поставщиков.