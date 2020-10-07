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В районе кругового движения на Поземского в Пскове нанесена временная разметка

Дорожная разметка, нанесенная на проезжую часть в районе кругового движения на улице Леона Поземского, является временной. Об этом сообщил глава администрации города Александр Братчиков, передает пресс-служба ОМСУ.

«Эта дорожная разметка вызывала много вопросов. Могу заверить, что разметка там нанесена временная. По круговому движению уложат еще один слой асфальта и на него уже нанесут постоянную разметку», - рассказал он.

Александр Братчиков также напомнил, что в городе Пскове реализуется много инфраструктурных проектов, касающихся ремонта дорог. Так, в этом году выполнен ремонт Рижского проспекта, завершается реконструкция улицы Леона Поземского.

«Есть два непростых объекта - Яна Фабрициуса и Инженерная - Индустриальная, но, надеюсь, они будут завершены в этом году», - заключил он.