Фотофакт: Что изменилось на улице Рокоссовского после ремонта

В Пскове завершаются ремонтные работы на участке улицы Рокоссовского, между Рижским проспектом и улицей Коммунальной. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на четной стороне улицы выполнен полный ремонт тротуара.
На нечетной стороне тротуар обновлен только частично. Отремонтированы подходы к дорогам, дорожки к автобусным остановкам.
Отремонтированы и примыкания улицы Рокоссовского.
Нанесена двойная сплошная линия разметки. Она запрещает повороты налево у дома №73 по Рижскому проспекту и в проезд между домами №10 и №22 по улице Рокоссовского.
Поворот налево сохранился у проезда между домами №2 и №10 по улицей Рокоссовского.
На участках улицы край газона замощен.
Демонтированы дорожные знаки нерегулируемого пешеходного перехода у дома №2а по Рокоссовского. Кроме того, срыт подход к нему. Вместо асфальтовой дорожки обустраивается газон.
Пешеходный переход у дома №2 сохранился. Оборудованы подходы к нему, пока отсутствует разметка перехода.
Напомним, улица Рокоссовского ремонтируется на средства дорожного фонда Псковской области по контракту с ООО «ДорСтройСервис». Из областного бюджета выделено 32 млн рублей. Ремонтируется участок от улицы Коммунальной до Гаражного проезда протяженностью 832 метра.