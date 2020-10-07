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Фотофакт: Что изменилось на улице Рокоссовского после ремонта

В Пскове завершаются ремонтные работы на участке улицы Рокоссовского, между Рижским проспектом и улицей Коммунальной. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на четной стороне улицы выполнен полный ремонт тротуара.

На нечетной стороне тротуар обновлен только частично. Отремонтированы подходы к дорогам, дорожки к автобусным остановкам.

Отремонтированы и примыкания улицы Рокоссовского.

Нанесена двойная сплошная линия разметки. Она запрещает повороты налево у дома №73 по Рижскому проспекту и в проезд между домами №10 и №22 по улице Рокоссовского.

Поворот налево сохранился у проезда между домами №2 и №10 по улицей Рокоссовского.

На участках улицы край газона замощен.

Демонтированы дорожные знаки нерегулируемого пешеходного перехода у дома №2а по Рокоссовского. Кроме того, срыт подход к нему. Вместо асфальтовой дорожки обустраивается газон.

Пешеходный переход у дома №2 сохранился. Оборудованы подходы к нему, пока отсутствует разметка перехода.

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Напомним, улица Рокоссовского ремонтируется на средства дорожного фонда Псковской области по контракту с ООО «ДорСтройСервис». Из областного бюджета выделено 32 млн рублей. Ремонтируется участок от улицы Коммунальной до Гаражного проезда протяженностью 832 метра.