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Полмиллиона рублей направят на содержание улично-дорожной сети в Дедовичах

Полмиллиона рублей направят до конца года на содержание дорог, тротуаров и дворов в Дедовичах. Соответствующая документация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит выполнять планировку проезжей части гравийных дорог, восстанавливать их профиль, очищать водоприемные колодцы на улице Октябрьской (55 штук), улице Энергетиков (22 штуки) и улице Егорова (22 штуки).

Кроме того, рабочим предстоит убирать мусор с тротуаров и дворов, очищать дороги от снега автогрейдерами, распределять противогололедные материалы механизированным способом, очищать дорожные знаки от снега вручную, тротуары - спецтехникой, а также приводить в порядок автопавильоны и прилегающие к ним территории.

Источник финансирования - бюджет муниципального образования «Дедовичи». Электронный аукцион по определению подрядчика пройдет 16 октября.