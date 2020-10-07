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В ГИБДД Пскова назвали новый режим работы светофора на Крестовском шоссе экспериментальным

Новый режим работы светофора на Крестовском шоссе у дома №41 является экспериментальным. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в ГИБДД Пскова.

Режим работы изменен по предложению ГИБДД в связи с аварийностью на перекрестке. За год на перекрестке Крестовского шоссе и Болотного проезда произошло 3 ДТП, в которых пострадали 4 человека. Предложение об изменении режима работы светофора поддержала комиссия по безопасности дорожного движения.

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В ГИБДД не исключают новых изменений в схеме движения на перекрестке. Один из возможных вариантов - на Крестовском шоссе левые полосы в обоих направлениях выделить только для поворота налево. Сейчас из левой полосы дорожными знаками разрешено движение налево и прямо.