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Дорогу в гдовской деревне Чернево отремонтировали по просьбам жителей

В деревне Чернево Гдовского района на автомобильной дороге Заполье — Гдов заменили асфальтобетонное покрытие. Работы проведены силами ГБУ ПО «Псковавтодор» на участке протяженностью 1,4 км, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Выполнено фрезерование изношенного асфальта, укладка выравнивающего слоя, а затем — верхнего слоя покрытия. В общей сложности для этого было использовано около 1,5 тыс. тонн асфальтобетонной смеси. Кроме того, полностью обновлена автобусная остановка: сделан заездной карман для автобусов, посадочная площадка, установлен бордюрный камень и новый автопавильон. На 50% выполнено укрепление обочин песчано-гравийной смесью и асфальтогранулятом.

Как рассказали в Гдовском филиале «Псковавтодора», дорога не ремонтировалась более 30 лет и вызывала нарекания местных жителей. До конца октября все дорожные работы будут завершены, также будут установлены дорожные знаки, согласно проекту организации дорожного движения.