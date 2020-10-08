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АвтоМир / Дороги

Кольцо для прокурора

08.10.2020 17:14|ПсковКомментариев: 0

В мультфильме «Катя и Эф» есть забавный персонаж - фиолетовый инопланетянин Эф. Словарный запас гуманоида примерно в 30 раз уступает Эллочке-людоедке и состоит из единственного слова «Круглое!». На родной планете этого товарища все квадратное, во всех сериях он постоянно восхищается круглыми предметами.

Кажется, пора собирать подписи за петицию об использовании образа Пскова в новых сериях «Кати и Эфа». Просто неисчерпаемая тема - переделка «квадратных» перекрестков в «круглые». Загибайте пальцы. Инженерная - Индустриальная - раз. Недокруг на Поземского и Труда - два. Еще три перекрестка с круговым движением нас ждут при продолжении реконструкции Поземского. В том числе «треугольный» на перекрестке с Алмазной. Пять.

Шестой круг впендюрят при реконструкции Западной, Кузбасской и Кресток. Плюс реконструкция Кузбасской в сторону радиозавода тоже без кругов не обойдется. Семь. Назван следующий перекресток, где оформят круговое движение без реконструкции, просто разметкой - Шестака и Достовалова. Мертвым грузом лежит проект организации кругового движения на перекрестке Кузнецкая - Карла Маркса. Восемь, девять.

Словом, планов «округления» вагон и маленькая тележка. При этом продолжается условная общественная дискуссия на тему «Где в Пскове еще нужны перекрестки с круговым движением?». Обсуждения на эту тему идут практически под каждой информацией с кругового движения, будь то новый этап великой стройки «в час по чайной ложке», или под очередным глупым ДТП на новом кольце Инженерной. «Сделать круг» в соцсетях превратилось в популярный мем.

Судя по результатам опроса, проведенного Псковской Лентой Новостей, многие пользователи дорог пока не осознали преимущества кругового движения. Часть псковичей настроена консервативно, перемены воспринимает в штыки и новым перекресткам с круговым движением пока не рада. Общественный запрос противников «кругов» звучит примерно так: верните светофоры, мы лучше постоим в пробках, чем вот это вот все.

Тем временем, утренние заторы на Инженерной практически повывелись. Мешают только продолжающиеся ремонтные работы, тупеж на перекрестках и наглые манеры отдельных особей за рулем. С улицей Поземского эффект смазан. В первую очередь, из-за того, что улучшения на данном участке «спотыкаются» о проблемы на следующих участках. Если утром автомобили скопились на Октябрьском проспекте и площади Ленина, откуда взяться свободной дороге на Поземского? Вечернее движение стопорит светофор на Школьной (Убрать отдельную пешеходную фазу. Карфаген должен быть разрушен!). В ГИБДД и УГХ решили исправить режим работы, но интуитивно все равно ждешь подвоха.

В любом случае, перекрестки с круговым движением - это удобно, безопасно и по-европейски. Насколько я понимаю, на ближайшие несколько лет «округление» станет главной «фишкой» и темой следующих реконструкций. Вариантов много, но я хочу поддержать один - перекресток Кузнецкой, Карла Маркса и Плехановского посада. Давно пора разрубить этот транспортный узел.

Улица Карла Маркса представляет собой удобную альтернативу Октябрьскому проспекту. По счастливому стечению обстоятельств, здесь нет ни одного светофора. Главный «тормоз» - это лежачий полицейский возле школы. С его существованием остается только смириться, дети должны спокойно ходить в школу.

А вот что невозможно принять - существующую схему движения на перекрестке. На первый взгляд, здесь все в порядке. И даже наш фотограф, отправляясь на редакционное задание, недоумевал, что здесь такого.

В часы пик на перекрестке трех улиц творятся безобразия. В вечернее время затруднен поворот с улицы Карла Маркса налево в сторону Индустриальной. Мешает транспорт на главной дороге, который, в свою очередь, поворачивает налево. Около 18-19 часов на Кузнецкой для этого маневра обычно собирается длинный «хвост». Иной раз он дотягивается до здания ДДТ.

Что делать «марксистам»? Несколько вариантов на выбор.

Самое простое: стоять и ждать. Или нагло прорываться в нужном направлении.

Самое безопасное - объехать широким кругом. Вместо поворота налево поворачиваешь направо на Кузнецкую и через улицу Толстого попадаешь на Инженерную.

Самое хитрое: не стоять на улице К. Маркса и не ждать «окна» для поворота налево. Хитрецы поворачивают направо, сразу разворачиваются на перекрестке с Плехановским и едут в сторону Индустриальной. Разворот получается опасный. Встречный поток почти не останавливается, а еще машины едут с Плехановского.

Вариант «не ездить тут» отвергается. При всех минусах это самый удобный путь из центра на Запсковье. Росту потока на перекрестке поспособствовала многомесячная реконструкция Поземского с пробками. А из-за введения одностороннего движения на улице Гоголя многим пользователям дорожной сети пришлось перестроить привычные маршруты. Нагрузка на улицу Карла Маркса только растет.

Введение кругового движения на перекрестке Кузнецкой - Маркса анонсировал еще предыдущий прокурор области в 2017 году. «Убитые дороги» продумывали «безденежный» вариант устройства кольца с наливными блоками. К слову, прокуратура Псковской области больше остальных должна быть заинтересована в трансформации перекрестка. Было бы интересно услышать мнение прокурора области по этому вопросу в качестве пользователя улично-дорожной сети.

Кольцо просто просится на перекресток. Улица Кузнецкая изогнута исторически. По имеющейся информации, проект переустройства предполагает «принесение жертв» - часть газона и несколько деревьев в парке. Но строительство кольцевого пересечения задерживается не по этой причине.

Вслед за зданием прокуратуры нас ждет еще одна великая стройка - реконструкция здания «Таблетки» для нужд театра кукол. Что напридумывают проектировщики из Иваново - большой вопрос. Среди прочего они должны предусмотреть устройство подъездных дорог к зданию театра кукол, разворотных площадок, парковок.

В разделе «исходные данные» технического задания на изготовление проектно-сметной документации для реконструкции «Таблетки» приводится два десятка документов, но среди них нет проекта реконструкции перекрестка. Возможно, потому что заказчик - управление капитального строительства, а не муниципалитет. Не получится ли, что мы снова отложим переделку в долгий ящик?

Денис Бахтин

Теги: #прокуратура псковской области #дороги Пскова #таблетка #улица Карла Маркса #улица Кузнецкая #улица Плехановский Посад
Источник: Псковская Лента Новостей
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