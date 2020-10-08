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Житель одной из улиц Пскова заявил об ограничении прав дорожной разметкой

Житель улицы Муйжеля в Пскове заявил об ограничении своих прав дорожной разметкой. Обращение, автор которого просит администрацию города Пскова вникнуть в его обращение и «дать осмысленный ответ», опубликовано 8 октября на сайте губернатора.

«17 сентября я оставил свое обращение на сайте губернатора Псковской области, в котором просил организовать заезд на улицу Муйжеля с автомобильной дороги Северный обход, сегодня это обращение получило статус "закрыто", хотя никаких разъяснений никто не написал. Это типичная отписка, мне даже кажется, что никто мое обращение не читал», - написал пскович.

Он решил еще раз объяснить суть проблемы: «Невозможно, двигаясь с города, повернуть в поселок, чтобы не нарушать требований разметки. Необходимо пересекать мост через реку Пскову и разворачиваться на достаточно оживленном перекрестке. О какой безопасности дорожного движения может идти речь?! В поселке несколько десятков домов, жители которых лишены возможности проехать к своему дому, не нарушая правил дорожного движения».

Автор обращения просит пересмотреть схему дорожного движения в этом месте с учетом интересов людей, проживающих в этом районе.

«Если невозможно выделить полосу для поворота налево, тогда можно сделать развязку для съезда под виадуком или сделать расширение дороги», - написал он.

Добавим, что на первое обращение 7 октября ответил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин. Он пояснил, что в рамках выполнения национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в настоящее время ведутся работы по ремонту автомобильной дороги Северный обход Пскова на участке км 0+000 – км 9+447 в Псковском районе Псковской области. Дорожное покрытие будет выполнено из нового щебеночно-мастичного асфальтобетона.

«Нанесение дорожной разметки на вышеуказанной автомобильной дороге будет выполнено в соответствии с Проектом организации дорожного движения. Для соблюдения условий обеспечения безопасности на участке съезда и выезда со стороны улицы Муйжеля будет нанесена осевая линия типа 1.1 (сплошная). Совместно с представителем ГИБДД было принято решение не изменять организацию дорожного движения», - написал чиновник.