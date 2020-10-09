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Псковичка поблагодарила власти за ремонт улицы Текстильной

Жительница Пскова Татьяна Алексеева поблагодарила работников подрядной организации и власти города за ремонт улицы Текстильной, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

«Я живу в этом районе много лет, но не помню, когда последний раз ремонтировали Текстильную. У меня маленькая внучка, и до ремонта невозможно было гулять с коляской возле школы №20 из-за торчащих везде старых корней. Теперь передвигаться там по пешеходным дорожкам стало очень комфортно: новое покрытие хорошее, гладкое, уложено на совесть», - рассказала она.

Напомним, что в настоящее время на улице Текстильной завершается замена асфальтобетонного покрытия, завершена установка нового бортового камня, заасфальтированы тротуары, установлено ограждение вокруг Естественно-математического лицея №20. По завершении укладки нового асфальта на проезжей части будет нанесена дорожная разметка. Срок сдачи объекта - 15 октября.

Ремонт данной территории находится на постоянном контроле у депутата по данному избирательному округу Галины Неваленной, которая неоднократно совместно с главой города Еленой Полонской выезжала на место, чтобы оценить ход работ и выслушать замечания и предложения местных жителей.