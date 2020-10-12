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Два человека пострадали в столкновении двух автомашин в Любятово

Два человека пострадали в столкновении двух автомашин в Любятово. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по г. Пскову, это произошло 11 октября в 15.30 на улице Льва Толстого у дома №95.

Водитель «Шевроле Клан», женщина 1989 года рождения, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с «Ауди 80» под управлением мужчины 1985 года рождения.

В результате телесные повреждения получил водитель «Ауди». Под вопросом - черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб нижней челюсти, рваная рана слизистой, нижней губы. Доставлен в областную больницу, после отпущен.

Также в ДТП пострадал пассажир «Шевроле» 1987 года рождения. У него ушиб мягких тканей лица, носа, ссадины. Осмотрен медиками, оставлен на месте.

Оба водителя трезвые.

Водитель «Шевроле» рассказала, что двигалась со стороны улицы Н. Васильева к Октябрьскому проспекту. Возле перекрестка с Малозональным переулком женщина почувствовала себя плохо.