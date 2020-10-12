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Определено самое опасное время на дорогах Пскова

Самые аварийные дни недели на дорогах Пскова - это пятница и суббота. Как сообщил начальник ГИБДД УМВД по городу Пскову Владимир Папорт 12 октября в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове, самое аварийное время - с 18.00 до 20.00

По его словам, это период пиковых нагрузок, когда люди, уставшие после работы, отвлекаются от улично-дорожного трафика. Владимир Папорт призвал участников дорожного движения быть внимательные и аккуратнее в это время суток.

За 9 месяцев 2020 года на дорогах Пскова произошло 153 ДТП с погибшими и ранеными. Это на 17 ДТП (или на 10%) меньше, чем в прошлом году. За 9 месяцев погибли 4 человека, еще 188 получили ранения. В прошлом году погибли 5 и пострадали 215 человек. Отмечается рост числа происшествий с участием водителей в состоянии опьянения - с 12 в 2019 году до 16 в 2020 году.