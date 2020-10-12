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Владимир Папорт: Без новых дорог движение в Пскове остановится

Без новых дорог движение транспорта в Пскове остановится. Как сообщил начальник ГИБДД УМВД по городу Пскову Владимир Папорт 12 октября в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове, на 1 января в городе зарегистрировано свыше 122 тыс. единиц автотранспорта. Ежегодный прирост автопарка составляет от 3 до 10 тыс. единиц.

«Одним из вопросов, который постоянно ставит Госавтоинспекция перед администрациями, - это именно строительство новых дорог. Без них мы скоро в часы пиковых нагрузок просто встанем», - заявил Владимир Папорт.

Руководитель городского отдела ГИБДД в беседе с ведущим рассказал, что вопрос расширения магистралей - только часть программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В нее также включаются безопасные тротуары, хорошая освещенность, качественная разметка и обеспечение безопасности пешеходов при переходе проезжей части.

Владимир Папорт отметил, что дорожная разметка в 2020 году в Пскове наносится пластиком, ее читаемость будет обеспечена на больший период времени, чем выполненной краской.