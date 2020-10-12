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Новый тротуар появится на одной из дорог Завеличенской волости

Администрация Псковского района заказала устройство тротуара на автодороге от базы «Псковэнерго» до границы города Пскова. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, тротуар появится на участке 0+430 - 0+668.

Начальная цена работ - 1 млн 396 тыс. 733,94 руб. Источник финансирования реализации проекта - средства Псковского района на 2020 год в рамках федеральной программы «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Площадь покрытия тротуара – 357 кв. метров. Провести ремонтные работы планируется в течение 30 календарных дней с момента подписания контракта.