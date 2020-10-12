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Псковавтодор приводит в порядок дорогу в Стругокрасненском районе

В Стругокрасненском районе идет ремонт автодороги Обход поселка Струги Красные. Работы проводит Стругокрасненский филиал ГБУ ПО «Псковавтодор» по адресной программе «Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Протяженность участка составляет 2,8 км. На объекте выполнено фрезерование существующего покрытия и заканчивается укладка нижнего слоя. Впереди устройство верхнего слоя из асфальтобетона, ремонт съездов и укрепление обочин песчано-гравийной смесью.

Как отметили в филиале Псковавтодора, по объездной дороге Струг Красных движется весь тяжелый транспорт. Ежегодно здесь проводили локальное устранение аварийных дефектов, но полноценного ремонта дорога не видела 35 лет. По многочисленным просьбам пользователей автодороги было принято решение довести ее до нормативного состояния в этом году.