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Дорогу Заполье - Гдов продолжат ремонтировать в этом году благодаря нацпроекту

Управление автомобильных дорог Псковской области (ГБУ ПО «Псковавтодор») заключило контракт на ремонт автомобильной дороги Заполье - Гдов в Плюсском районе. Это дополнительный объект 2020 года, который будет реализован на средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Победителем электронного аукциона стала дорожно-строительная организация «ДАФ». Сумма контракта составила 82,7 млн рублей. На эти деньги подрядчик приведет в порядок три участка трассы: чуть более 1 км между деревнями Комарово и Почап; 3,5 км между населенными пунктами Березицы и Заруденье и свыше 1 км на подъезде к деревне Ляды. Общая протяженность участков - 5,6 км.

На этапе подготовительных работ подрядчик займется устройством водоотводных канав, планировкой откосов и дна кюветов и канав, валкой деревьев, расчисткой полосы отвода от кустарника. Затем срежет старое асфальтобетонное покрытие на глубину до 5 см, восстановит виражи и укрепленные асфальтобетоном обочины.

Дорожное покрытие будет состоять из двух слоев: выравнивающий на граните и верхний на габбро-диабазе с укладкой геосетки между ними. Обочины укрепят песчано-гравийно-щебеночной смесью, бровку засеют травой. Съезды и примыкания отремонтируют с использованием фрезерованного асфальтобетонного материала (ФАМ). Ремонту также подлежат водопропускные трубы. Разметку нанесут термопластиком.

Работы должны быть завершены до 28 мая 2021 года.

Автомобильная дорога Заполье - Гдов относится к III технической категории, имеет асфальтобетонное покрытие и две полосы движения. Ширина земляного полотна составляет от 11 до 13 м, проезжей части - 7 м, укрепленных обочин –- от 2 до 3 м. В этом году в рамках нацпроекта уже привели в порядок около 11 км этой трассы.