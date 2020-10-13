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Участок улицы Некрасова в Пскове будет закрыт для автомобилистов 16 октября

В рамках проведения работ по реконструкции памятника федерального значения «Поганкины палаты» 16 октября с 10.00 до 18.00 будет временно закрыт для движения автотранспорта участок улицы Некрасова на протяжении от Комсомольского переулка до Музейного переулка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Объезд будет осуществляться по Комсомольскому переулку и улице Свердлова (движение от Октябрьского проспекта), улице Советской (движение к Октябрьскому проспекту).

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании поездок, а также заранее выбирать пути объезда и обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.