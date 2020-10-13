АвтоМир / Дороги

Участок улицы Труда закроется в Пскове на два дня

В Пскове в связи с проведением работ по замене инженерных сетей и восстановлению дорожного покрытия в рамках реконструкции улицы Л. Поземского временно закрывается для движения автотранспорта участок улицы Труда от улицы Л.Поземского до улицы Школьной и улица Волкова от улицы Труда до улицы Л.Поземского.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, ограничение будет действовать с 13.00 16 октября до 24.00 18 октября.

В качестве объезда определены: улица Л.Поземского, улица Олега Кошевого и улица Школьная.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть данную информацию при планировании поездок, а также обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.