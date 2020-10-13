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В Пскове 16 октября изменится перекрытие движения на улице Поземского

Изменения произойдут в перекрытии движения улицы Леона Поземского в Пскове 16 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ (органов местного самоуправления) Пскова, в связи с проведением работ по замене инженерных сетей и восстановлению дорожного покрытия в рамках реконструкции улицы Л. Поземского с 11:00 16 октября до 24:00 18 октября временно закрывается для движения автотранспорта участок улицы Труда от улицы Л. Поземского до улицы Школьной и улица Волкова от улицы Труда до улицы Л. Поземского.

В качестве объезда определены: улица Л. Поземского, улица Олега Кошевого и улица Школьная.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть данную информацию при планировании поездок и при возможности заранее выбирать пути объезда, а также обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.