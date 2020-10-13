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В Пскове завершен ремонт Крестовского путепровода

В Пскове завершен ремонт Крестовского путепровода. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «СпецТрансСервис», работы проводились в рамках муниципального контракта.

Обновлен асфальт на проезжей части и тротуарах. Нанесена горизонтальная и вертикальная дорожная разметка.

Переоборудован пешеходный спуск с моста. Вместо ступеней по обе стороны моста теперь появились пандусы.

Ремонт Крестовского путепровода (км 0+050 – км 0+573 по Крестовскому шоссе) в Пскове проводило ООО «СпецТрансСервис» в рамках муниципального контракта. Срок выполнения работ - до 15 октября 2020 года.