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Опубликована петиция за возвращение ликвидированных в Пскове пешеходных переходов

Депутат Псковской городской Думы от «Яблока» Дмитрий Пермяков совместно с общественной организацией «Городские проекты» создал петицию за возвращение ликвидированных в Пскове пешеходных переходов. На сегодняшний день ее подписали около 250 псковичей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

В обращении, размещенном на платформе общественной организации блогера Ильи Варламова и политика Максима Каца «Городские проекты», отмечается, что за 2019-2020 годы в Пскове решением городской администрации ликвидировано шесть пешеходных переходов, а 1 октября 2020 года заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий сообщил о планах ликвидировать еще не менее трех.

По мнению Пермякова, ликвидация пешеходных переходов не способствует безопасности дорожного движения и ухудшает условия для пешеходов.

«Ликвидация пешеходных переходов в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий - градостроительная ошибка. Европейский опыт выработанный в рамках программы нулевой смертности на дорогах (Vision Zero) показывает, что к эффективным мерам снижения числа ДТП относятся: снижение лимита скорости в городе, освещение пешеходных переходов в темное время суток, а также оборудование приподнятых пешеходных переходов и островков безопасности», - сказано в обращении.

Отметим, что петиция - не первая попытка обратить внимание властей на изменение городской среды в ущерб пешеходам. Так упразднение перехода на перекрестке Октябрьского проспекта и ул. Свердлова в сентябре 2019 года вызвало волну общественного возмущения в социальных сетях и СМИ, а городские активисты устроили на его месте символические «поминки».



Фото предоставлено пресс-службой реготделения партии «Яблоко»

Появилось обращение за подписью 45 псковичей с просьбой о возвращении перехода, и в ноябре 2019 года вопрос был рассмотрен на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Несмотря на недовольство горожан и поддержку их инициативы со стороны экспертов общественной организации «Убитые дороги Пскова», решение об упразднении перехода власти оставили без изменений.

Депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг также направлял обращение в прокуратуру региона с требованием установить законность ликвидации перехода. В ведомстве сообщили, что это решение принято с целью обеспечения безопасности пешеходов и не нашли оснований для принятия мер прокурорского реагирования.