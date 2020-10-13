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Мост через реку Алоль обновят в Бежаницком районе

Почти 400 млн рублей направят на текущий ремонт деревянного моста через реку Алоль на дороге общего пользования муниципального значения (от автодороги Бежаницы - Кудеверь - Болготово до деревни Болотница) в Бежаницком районе. Соответствующая документация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядной организации предстоит демонтировать старый мост, установить деревянные пролетные строения под автомобильную дорогу с дощато-гвоздевыми фермами, деревянные перила, а также уложить подстилающие и выравнивающие слои оснований из песчано-гравийной смеси на подходах к мосту с двух сторон.

Гарантийный срок устранения подрядчиком дефектов составит 5 лет.

Начальная (максимальная) цена контракта - 396 814 рублей. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Бежаницкого района.

Аукцион по определению подрядчика пройдет в электронной форме 26 октября. Работы необходимо выполнить в течение 10 дней после заключения контракта.