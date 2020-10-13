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Желающих продолжить ремонт дороги Череха - Высоцкое - «Весна-80» пока не нашлось

Желающих продолжить ремонт автомобильной дороги Череха - Высоцкое - с/т «Весна-80» (км 0+000 - км 4+365) в Псковском районе не нашлось. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, на конкурс не подано ни одной заявки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, через неделю планируется объявить очередной аукцион. Заказчик (ГБУ «Псковавтодор») намерен найти нового подрядчика и довести ремонт дороги до логического завершения до конца года.

Основная задача - устранить дефекты и восстановить элементы автомобильной дороги, без затрагивания конструктивных и других характеристик надежности и безопасности в пределах установленных допустимых значений, технических класса и категорий дорог. Завершить ремонт планировали до 22 декабря. Начальная цена контракта - 45 млн 209 тыс. 963,34 рубля.

Компания ООО «Меридиан» не выполнила три контракта на ремонт участков автомобильных дорог Череха - Высоцкое - с/т «Весна-80», Порхов - Успенье и Порхов - Дно.

На дороге Череха - Высоцкое - с/т «Весна-80» подрядчик должен был закончить ремонт 3 августа, а на двух других объектах - 25 августа. Однако он не выполнил свои обязательства в указанные сроки и нарушил условия договора. В связи с чем контракты с компанией были расторгнуты в одностороннем порядке с применением штрафных санкций.

ООО «Меридиан» внесено в реестр недобросовестных поставщиков.

Также сейчас проводятся торги на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий капитального ремонта дороги Череха - Высоцкое - с/т «Весна-80» на участке км 0+016 – км 0+778 (устройство недостающих тротуаров и искусственного освещения в деревне Глоты). Начальная цена контракта - 1 млн 996,4 тыс. рублей. Заказчик - «Псковавтодор».