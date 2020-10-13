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В Пскове приступили к ремонту дополнительных объектов «дорожного» нацпроекта

ООО «СпецТрансСервис» приступила к ремонту улицы Ижорского батальона, которая стала одним из 10 дополнительных объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Псковской области. В настоящее время подрядная организация фрезерует участок дороги от улицы Поземского до улицы Чудской, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Закрыта одна полоса проезжей части для движения автотранспорта. В работе задействованы дорожная фреза, самосвалы, щетка, мини-погрузчик. Дорожники рассчитывают завершить этот вид работ в течение рабочего дня.

Напомним, согласно контракту, отрезок улицы длиной 552 метра должны привести в порядок до 30 ноября. Помимо фрезерования предусмотрено замена бортового камня, устройство двух слоев асфальтобетонного покрытия, ремонт тротуара, укрепление обочин, восстановление зеленой зоны и нанесение разметки. На эти цели направлено более 11 млн рублей.

Ранее сообщалось, что благодаря дополнительным 189 млн рублей, выделенным региону на реализацию нацпроекта, в Пскове также будут отремонтированы участок улицы Инженерной (от улицы Алтаева до улицы Труда), отрезок улицы Кузнецкой (от площади Победы до площади Героев-десантников) и площадь Героев-десантников. В Острове доведут до нормативного состояния участки трех улиц: Соляной, Германа и 1 Мая. Среди региональных объектов в дополнительный перечень вошли дороги Родина – Наволок, Псков – Паклино и Заполье - Гдов. На ремонт большинства объектов контракты с подрядными организациями уже заключены. В общей сложности обновят более 12,4 км дорог.