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Хорошим назвал состояние 60% дорог Псковского района Святослав Колинко

Хорошим назвал состояние 60% дорог Псковского района первый заместитель главы администрации муниципалитета Святослав Колинко. Об этом он сообщил сегодня, 15 октября, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Дорожный фонд последние несколько лет радует. В этом году он превысил 100 млн рублей. Дорожный фонд района формируется не только из акцизов, которые поступают в бюджет района, их бы нам не хватило на ремонт дорог, а за счет федеральной программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и за счет регионального бюджета», - рассказал гость студии.

Он добавил, что в текущем году около 33 млн рублей район получил в рамках программы БКАД и 58 млн рублей из регионального бюджета.

Кроме того, по словам Святослава Колинко, в этом году было отремонтировано около 20 дорог. «Мы не одну волость не оставляем, наоборот, собираем острые моменты», - прокомментировал Святослав Колинко ремонт дорог в отдаленных населенных пунктах района.

Отметим, что в следующем году в Псковском районе планируется строительство и реконструкция 4 мостов и одной дороги.