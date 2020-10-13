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АвтоМир / Дороги

ООО «Дорожник-2010» создаст новый тротуар на дороге в Завеличенской волости

15.10.2020 23:20|ПсковКомментариев: 0

ООО «Дорожник-2010» выполнит устройство тротуара на автодороге от базы «Псковэнерго» до границы города Пскова по заказу администрации Псковского района. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка. Она признана соответствующей требованиям закона и документации об аукционе.

Стоимость контракта составит 1 млн 396 тыс. 733,94 руб. Тротуар появится на участке 0+430 - 0+668.

Напомним, источник финансирования реализации проекта - средства Псковского района на 2020 год в рамках федеральной программы «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Площадь покрытия тротуара – 357 кв. метров. Провести ремонтные работы планируется в течение 30 календарных дней с момента подписания контракта.

Теги: #дороги #псковский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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