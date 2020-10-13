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Двор на улице Юбилейной в деревне Неелово-2 отремонтируют почти за 2 млн рублей

Дворовую территорию многоквартирного дома №8а на улице Юбилейной в деревне Неелово-2 Псковского района отремонтируют почти за 2 млн рублей. Соответствующая документация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

В ходе подготовительных работ подрядной организации предстоит произвести корчевку 15 пней. При ремонте парковки рабочие уложат подстилающие и выравнивающие слои оснований из песка толщиной 30 см, основания из щебня толщиной 30 см, покрытие из горячих асфальтобетонных пористых смесей (марка II) толщиной 5 см, а также покрытие из горячих асфальтобетонных плотных мелкозернистых смесей (тип В, марка II) толщиной 5 см.

Кроме того, во дворе отремонтируют две дорожки, установят бортовые камни, дорожные знаки и нанесут дорожную разметку термопластиком. Общая площадь ремонтируемого покрытия - 423 квадратных метра.

Начальная (максимальная) цена контракта - 1 826 650 рублей. Источник финансирования - районный бюджет.

Аукцион по определению подрядчика состоится в электронной форме 27 октября. Работы предстоит закончить в течение 35 дней с момента подписания контракта.

Ремонт пройдет в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» муниципальной программы «Развитие транспортного обслуживания населения на территории Псковского района на 2017-2024 годы».