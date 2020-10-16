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В Пскове состоялась приемка «улицы Победы»

Приемочная комиссия проинспектировала улицу Рокоссовского в городе Пскове, на которой завершили ремонт. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Дорогу привели в порядок на федеральные средства, которые Псковская область получила дополнительно. В год 75-летия Победы было решено включить ее в план ремонта в рамках федерального проекта «Улица Победы», который реализуется в 83 регионах-участниках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На объект направили более 32 млн рублей. На эти средства отремонтировали два участка: от улицы Коммунальной до Рижского проспекта и от Рижского проспекта до Гаражного проезда. В общей сложности - 832 метра. Обновили проезжую часть: существующий асфальт срезали и уложили два новых слоя (выравнивающий из асфальтобетонной смеси на граните и верхний - на габбро-диабазе).

Вдоль жилых домов отремонтировали тротуар и пешеходные дорожки. Некоторые из них легли по «народным тропам». Кроме того, тротуарной плиткой вымостили посадочные площадки на автобусных остановках и кромку газона вдоль бортового камня, что будет препятствовать загрязнению проезжей части. Перед пешеходными переходами появилась тактильная плитка.

По окончании асфальтных работ нанесли разметку термопластиком с микростеклошариками согласно Правилам организации дорожного движения. В связи с тем, что на участке между Рижским проспектом и улицей Коммунальной дорога имеет ширину 14 метров и является 6-полосной, нанесли двойную сплошную линию. В процессе ремонта также ликвидировали нерегулируемый пешеходный переход, так как в нескольких метрах от него есть переход со светофором.

Дополнительно приняли решение привести в порядок площадку под аркой у дома №22, где размещена памятная доска в честь дважды Героя Советского Союза, полководца Константина Рокоссовского.

Дорогу ремонтировала подрядная организация ООО «ДорСтройСервис» по контракту с управлением городского хозяйства администрации города Пскова.

Этот же подрядчик обновил улицу Петровскую на участке между улицей Коммунальной и Комсомольской площадью. Длина отрезка составляет 450 метров. На площади более 2 тысяч квадратных метров отфрезеровали изношенное покрытие, выполнили устройство двух слоев асфальта. Также отрегулировали высоту и заменили крышки 4 люков. Площадь тротуара составила около 1,4 тысячи квадратных метров. Старый асфальт разобрали, сделали основание из щебня и заасфальтировали. Полностью заменили бортовой камень. В местах соединения тротуара и проезжей части выполнили понижение, уложили тактильную плитку. По левой стороне дороги укрепили обочину песчано-гравийно-щебеночной смесью. Нанесли разметку термопластиком со светоотражающими элементами и засеяли газоны.

В контракт также вошел ремонт тротуара на участке улицы от Красноармейской до Госпитальной. Его площадь составила более 1,5 тысячи квадратных метров. В общей сложности на эти работы затрачено 10,6 млн рублей.

Оба объекта сдали в срок с небольшими недочетами, которые устранят в ближайшее время. Гарантийный срок на верхний слой покрытия проезжей части и тротуаров составляет 4 года, на дорожную разметку термопластиком - 1 год.