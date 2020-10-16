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Пробка образовалась на улице Леона Поземского в Пскове из-за перекрытия движения

В Пскове затруднено движение транспорта по улице Леона Поземского из-за перекрытия участка улиц Труда и Волкова. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, затор начинается от площади Ленина.

На улице Поземского осталось по одной полосе для движения в каждую сторону.

Напомним, в связи с проведением работ по замене инженерных сетей и восстановлению дорожного покрытия в рамках реконструкции улицы Леона Поземского с 11:00 16 октября до 24:00 18 октября временно закрыты для движения автотранспорта участок улицы Труда от улицы Леона Поземского до улицы Школьной и улица Волкова от улицы Труда до улицы Поземского.

В качестве объезда определены улицы Леона Поземского, Олега Кошевого и Школьная.