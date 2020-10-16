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Александр Котов поздравил дорожников с профессиональным праздником

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил дорожников с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 18 октября.

«Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства Псковской области! От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Дорожное хозяйство – большой производственно-хозяйственный комплекс, который включает в себя автомобильные дороги общего пользования, инженерные сооружения на них, а также организации, осуществляющие проектирование, строительство, ремонт и содержание автомагистралей. Современная сеть автомобильных дорог нужна для развития каждой территории и обеспечения экономической целостности страны, для успешной работы промышленных гигантов и малого бизнеса, для реализации масштабных социальных проектов и улучшения качества жизни отдельно взятого человека. Неслучайно один из национальных проектов связан с модернизацией всего дорожного комплекса и называется "Безопасные и качественные дороги"», - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте регионального парламента.

«В рамках нацпроекта в Псковской области только в этом году на приведение дорог в нормативное состояние направлено 2,7 млрд рублей, а общий объем дорожного фонда региона превысил рекордные 7,8 млрд рублей. От всей души желаю псковским дорожникам успешно справиться со всеми поставленными задачами, здоровья и благополучия», - отметил Александр Котов.