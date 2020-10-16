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День работников дорожного хозяйства отмечают в России

День работников дорожного хозяйства отмечают в России сегодня, 18 октября, сообщает calend.ru. Профессиональный праздник работников дорожного хозяйства появился в 1996 году. Первоначально, на основании указа президента РФ от 14 октября 1996 года, он назывался День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и отмечался ежегодно в последнее воскресенье октября, но в марте 2000 года праздник переивановали в День работников дорожного хозяйства и стали ежегодно отмечать в третье воскресенье октября.

Дорожное хозяйство представляет собой один из крупнейших сегментов общественного достояния России. В состав дорожного хозяйства входят свыше 3000 учреждений и предприятий различных форм собственности. Численность работающих в дорожном хозяйстве и сопутствующих отраслях составляет порядка 750 тысяч человек.

День работников дорожного хозяйства — это праздник тех, кто строит автомагистрали и мосты, кто круглый год обеспечивает содержание и эксплуатацию сложного дорожного хозяйства, надежное и безопасное автомобильное сообщение между регионами страны. Дороги являются одним из наиболее важных элементов инфраструктуры государства. Важную роль они играют в решении социальных задач, реализации приоритетных национальных проектов. От степени развития дорожной сети напрямую зависит экономическое процветание и обороноспособность страны.



В последние годы оживление производства и повышение доходов населения привели к резкому увеличению парка автотранспортных средств, объемов грузовых и пассажирских перевозок автотранспортом. Согласно положениям Транспортной стратегии Российской Федерации, развитие автодорожной сети должно соответствовать темпам социально-экономического развития страны и обеспечивать потребности в перевозках в соответствии с ростом автомобилизации.



Ввиду сурового климата и наличия большого числа различных природных препятствий (лесов, гор, заболоченных местностей) строительство дорог в России всегда было сопряжено со значительными трудностями, но благодаря труду работников дорожного хозяйства, в стране создана мощная автодорожная сеть. Сотни тысяч километров дорог - от местных до магистральных - обеспечивают устойчивое сообщение во многих направлениях и транспортную доступность отдаленных российских территорий. Ежегодно строятся новые автотрассы и искусственные сооружения, которые делают жизнь россиян комфортнее и безопаснее.