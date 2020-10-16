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На дороге Родина — Наволок завершается укладка выравнивающего слоя покрытия

На дороге Родина — Наволок в Псковском районе завершается устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Для этого используется смесь на граните, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Затем подрядчик уложит геосетку и верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси на габбро-диабазе.

Параллельно идут работы по планировке откосов и дна кюветов. Ранее дорожники расчистили полосу отвода от кустарника, выполнили ремонт 4 водопропускных труб и отфрезеровали изношенное покрытие дороги.

Контрактом также предусмотрено укрепление обочин песчано-гравийно-щебеночной смесью, посев травы на прибровочной части обочин, ремонт примыканий и съездов, автобусных остановок и посадочных площадок, нанесение разметки.

Всего приводят в порядок 5,9 км трассы между деревнями Заровенье и Наволок. Стоимость работ составляет более 63 млн рублей. Срок сдачи объекта — 17 декабря. Средства на ремонт выделены из федерального бюджета в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Контракт на ремонт заключен между Управлением автомобильных дорог Псковской области и ООО «ДорСтройСервис».

Автодорога Родина — Наволок относится к V технической категории, имеет две полосы движения. Ширина земляного полотна составляет от 10 до 12 метров, ширина проезжей части — 6 метров, обочин — от 2 до 4 метров.