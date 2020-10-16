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Александр Братчиков: Хорошие дороги – безопасность и комфорт всех участников дорожного движения

Глава администрации Пскова Александр Братчиков поздравил жителей города с Днем работников дорожного хозяйств, который отмечается сегодня, 18 октября.

«Уважаемые работники дорожной отрасли! Примите от имени администрации города Пскова сердечные поздравления с профессиональным праздником - Днем работников дорожного хозяйства. Обустройство улиц и дорог - одно из приоритетных направлений развития инфраструктуры нашего города. Благодаря вашему самоотверженному труду, целеустремленности и преданности своему делу, инициативе и ответственности повышается уровень содержания дорог и их ремонта, улучшается их качество и долговечность, при строительстве все чаще используются инновационные решения и передовые технологии, современные материалы. Вы выполняете работу исключительной важности, ведь хорошие дороги – это безопасность и комфорт всех участников дорожного движения», - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте администрации Пскова.

«Сегодня работники дорожной отрасли города подошли к своему профессиональному празднику с хорошими результатами. За последнее время вашими усилиями произведен значительный объем работы, результат которой виден всем горожанам: преображаются улицы, производится качественный капитальный ремонт дорожного полотна, своевременно осуществляется текущий ремонт дорог, - отметил Александр Братчиков. - Ваш труд у всех на виду, масштабы поставленных перед вами задач не позволяют расслабляться. Хочу выразить вам искреннюю признательность за добросовестную и усердную работу, направленную на создание благоприятных условий для жизнедеятельности горожан, и выразить уверенность, что, благодаря вашему трудолюбию и профессиональному мастерству, вы успешно справитесь со всеми поставленными задачами».

Глава городской администрации пожелал работникм отрасли крепкого здоровья, благополучия, удачи во всех начинаниях и новых трудовых достижений.